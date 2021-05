Der endlose Nahost-Konflikt

Man muss Gudrun Doringer zu ihrem Leitartikel (SN v. 22. 5.) vorbehaltslos gratulieren. Sie entzieht sich darin erfolgreich der israelischen Regierungspropaganda, wo jede kritische Stellungnahme dem Staat Israel gegenüber per se als antisemitisch diffamiert wird, und kommt so zu einer umfassenden Einschätzung der Gesamtsituation, eben jenem Dreieck zwischen dem Staat Israel, den Palästinensern und der übrigen Welt, insbesondere den USA und Europa. Beeindruckend, wie sie alle Beteiligten in die Verantwortung für diesen endlosen Konflikt nimmt: Hier bleibt kein Platz für die notorischen Israel-Versteher und auch keiner für die notorischen Antisemiten. Und auch den Extremisten auf beiden Seiten - den Hardlinern im politischen Spektrum Israels und der Hamas auf palästinensischer Seite - wird ihre Schuld an diesem ewigen Krieg zugemessen. Bemerkenswert auch ihre kluge Differenzierung zwischen der politischen Kaste auf beiden Seiten, die ihr eigenes politisches Überleben mit dem Schüren der Konflikte absichert, und der Bevölkerung, die sich nach Ruhe und Frieden sehnt und zu sinnvollen Kompromissen bereit wäre. Der Schlüssel für eine Lösung liegt in den Händen vor allem der USA als wichtigstem Geldgeber und Europa: Sie müssen auf die israelische Regierung massiven Druck dahingehend ausüben, der Enteignung und Entrechtung der arabischen Bevölkerung ein Ende zu setzen und auf Augenhöhe in einen Dialog einzutreten, um so deren berechtigtem Zorn den Anlass zu nehmen.

Dr. Armin Matt, 5151 Nußdorf