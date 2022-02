Der entscheidende Größe für die Erderwärmung ist der CO2-Gehalt der Atmosphäre

Es gilt für die Rolle des CO2 in der Atmosphäre zwischen zwei Phänomenen, die jeweils reduziert werden müssen, zu unterscheiden: Die CO2-Emissionen in die Atmosphäre und der CO2-Gehalt der Atmosphäre. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre (CO2-Konzentration) ist die entscheidende Größe für den Treibhaus-Effekt und die dadurch entstehende Erderwärmung. Dieser CO2-Gehalt stieg von 280 ppm (parts per million) in den 1960er Jahren auf jetzt ca. 420 ppm, also um 50 Prozent mehr. Dieser hohe CO2-Gehalt der Atmosphäre ist ein Ergebnis aus steigenden CO2-Emissionen und verminderter CO2-Absorption (Rodung des Waldes, Übersäuerung der Ozeane). Die CO2-Emissionen sind sowohl natürlichen Ursprungs (Vulkane, absterbende Bäume, Erwärmung des Ozeans, Biogas), als auch zusätzlich steigenden menschgemachten Ursprungs (Zementproduktion, Verbrennung kohlenstoffhaltiger Fossilien-Kohle, Erdöl, Erdgas). Der Eckpfeiler für die Reduktion der CO2-Emissionen besteht in der Abkehr der Nutzung fossiler Brennstoffe, hin zur Nutzung der nachhaltigen Energie von Sonne, Wind und Wasser.

Der Eckpfeiler für eine Reduktion des CO2-Gehalts der Atmosphäre besteht vor allem in einer umfassenden Aufforstung des Waldes und damit einer verstärkten CO2-Absorption, auch wenn ein Baum erst nach ca. 100 Jahren eine spürbare Absorptions-Kapazität erlangt. Während sich der Reduktion fossiler Brennstoffe leider viele Widerstände in den Weg stellen (Partikular-Interessen, Lobbys, Gewinnmaximierung), sollte die Aufforstung des Waldes allgemein unterstützungswürdig sein, insbesondere als "dry mainland areas", wie Brachland, Berge und Wüsten in "new living space" umgewandelt werden können. Die gleichzeitige, nachhaltige Zurückdrängung beider oben genannten Phänomene, die Erderwärmung und Klimawandel bedingen, ist das Gebot der Stunde.



Univ.Prof.Dr. Wolfram Haider, 1070 Wien