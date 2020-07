Der Feind sitzt im Inland

Wir haben eine hausgemacht Krise des österreichischen Bundesheeres. Diesmal ist Ministerin Claudia Tanner in die Fänge von "Sparefroh" geraten. Nur zur Erinnerung, in der Bundesverfassung steht unmissverständlich und klar formuliert.

Zur umfassenden Landesverteidigung gehören die militärische, die geistige, die zivile und die wirtschaftliche Landesverteidigung. Zum Abschnitt geistige gehört auch das Denken. Ein Verkauf der umstrittenen Euro-Fightern gehört in die Rubrik Notverkauf. Jeder intelligente Verkäufer weiß, dass ein Notverkauf immer mit Verlusten behaftet ist. Ob alle 15 Euro-Fighter, nacht-, winter- oder allgemein einsatztauglich sind, steht auf einem anderen Blatt des Strategiepapieres.

Vielleicht kann ein Militärfachmann feststellen, ob wir überhaupt militärisch in der Lage sind, mit den ungeliebten Euro-Fightern Österreich wirksam zu schützen.

Die uralten Saab haben ausgedient und die Euro-Fighter haben es in den Genen ebenfalls im Hangar zu "vereinsamen".

Nur dieses "Vereinsamen" kommt den österreichen Steuerzahlern sehr teuer.

Wir leben in einer unruhigen Zeit und hier spielt das Bundesheer eine zentrale Rolle.

Das Bundesheer kann auf Grund seiner Ausstattung weder die zivile noch die wirtschaftliche Situation in den Griff bekommen. Das bedeutet klar einen Bruch der Verfassung und keiner kümmert sich. Die Verteidigungsministerin Claudia Tanner ist schon längst rücktrittsreif. Das Heer im Konkurs und der Steuerzahler als Konkursverwalter.

Das österreichische Bundesheer wird systematisch ausgehungert. Das haben weder die zivilen noch die militärischen Mitarbeiter verdient. Dass die österreichische Verfassung diesbezüglich nicht eingehalten wird, dürfte auch dem Bundeskanzler Sebastian Kurz bekannt sein. Nur fest steht eines, die österreichische Verfassung kennt keine Prioritäten.





Ing. Hans Kuba, 6020 Innsbruck