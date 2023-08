Der Flachgau ist das Nadelöhr

Kleine Ursache - große Wirkung! Der SN-Lokalteil meldet am Samstag, 26. 8. 2023, in einer Randnotiz Folgendes: "Massive Kritik an Entscheidung der Westbahn" und weiter "Bahnangebot gekürzt - Schnöll soll Lösung für den Flachgau finden".

Das absolut prekärste Verkehrsproblem liegt im Norden der Stadt, wo täglich

Staus gemeldet werden und scheinbar keine Lösung gefunden wird. Dagegen ist der Süden in Richtung Hallein bestens an das Verkehrsnetz angebunden und da braucht es nicht noch weitere Fahrangebote.

Ich vermute, dass der Verkehrslandesrat Schnöll seine ganze Kraft und Energie in den überflüssigen S-Link steckt, der keine Lösung für den öffentlichen Verkehr in Stadt und Land sein kann und daher von der Bevölkerung rundweg abgelehnt wird. Ein Volksentscheid wird es an den Tag bringen!

Josef Blank, 5061 Elsbethen