Der Flug der Hummer

Die Erderhitzung ist - wie wir stets hören - fast nicht mehr zu ertragen. Das vom Menschen verursachte CO2 stürzt die gesamte Menschheit ins Unglück. Just in dieser bedrohlichen Situation steigt der französische Präsident samt Entourage ins Flugzeug und jettet zum Präsidenten der USA. Natürlich ist es vollkommen unmöglich, dass die beiden Präsidenten sich online austauschen. Doch irgendwie hat Macron es geschafft, CO2-frei zu fliegen, sonst hätte man wohl Kritik gehört. Auch die Küchenchefin des Weißen Hauses kommt zu Wort: Zu Ehren des Herrn Macron hat Washington 200 lebende Hummer einfliegen lassen, mit Sicherheit ebenfalls CO2-frei. Und weil das Weiße Haus so beengt ist, musste man im Garten ein riesiges beheiztes Zelt aufstellen - sicherlich mit Öko-Heizung. Dieser Macron erinnert mich ein wenig an Ludwig XIV.



Martin Gasser, 5202 Neumarkt