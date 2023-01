Der FPÖ nicht das Feld überlassen

Noch vor den Landtagswahlen in Niederösterreich habe ich ein E-Mail an unseren Gesundheitsminister geschickt mit der Überschrift: " Wo bleibt der politische Aufschrei?". Dies zu der provokanten politischen Aussage der FPÖ "Und die Schwurbler hatten doch recht…". Von einer Partei, die die Corona-Pandemie heruntergespielt hat, gegen alle Maßnahmen der Regierung war und dies auch durch Protestmärsche manifestiert hat.

Derartigen Aussagen muss man meiner Meinung nach vehement mit Fakten und Zahlen widersprechen. Dies ist aber leider nicht geschehen.

Die Landtagswahlen in Niederösterreich waren, wie zu erwarten, ganz klar von der Bundespolitik beeinflusst. Umso mehr müssen Aussagen der Kickl-FPÖ erst genommen werden um nicht Gefahr zu laufen, einer Partei das Feld zu überlassen welche klar antieuropäisch auftritt und sich auch nicht von Putins Angriffskrieg distanziert.





Manfred Meixner, 3105 St. Pölten