Der galoppierende Amtsschimmel

"Gratulation" an die verantwortlichen Protagonisten und Protagonistinnen zu ihrem zweifelhaften Erfolg, der Schließung

des BMX-Parcours in der Josefiau. Einmal mehr galoppiert der Amtsschimmel wiehernd durch die Lande. Wären er und die LUA auch in anderen Bereichen des Umwelt-und Naturschutzes so "verantwortungsvoll" tätig, es gäbe vor allem in den Fremdenverkehrsgebieten weniger

Bodenversiegelung. Stichwort Chalets und vieles mehr.

Stattdessen wendet man sich gegen die Schwächsten der Gesellschaft und nimmt ihnen mit fadenscheinigen Argumenten ihr kleines sportliches Betätigungsfeld. Der Amtsschimmel geht den Weg des geringsten Widerstands. In Zeiten steigenden Bedarfs an psychologischer Betreuung unter Kindern und Jugendlichen ein trauriges Zeichen von Jugendverständnis. Anrainern, Magistrat, LUA und anderen ist ein höchst zweifelhafter Sieg gelungen.

Mit etwas gutem Willen wäre sicher eine positive Lösung möglich gewesen.





Erich Schmidhuber, 5230 Mattighofen