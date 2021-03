Der Geist des Widerstands

Zum Artikel des Redakteurs Herrn Schwischei vom 20. 3. 2021 ist einiges zu erwidern: Er hat nicht richtig recherchiert. Es werden nur Argumente der Politik und der ÖBB wiedergegeben. Die Kritiker des Projekts, in der derzeitigen Form, werden als Verhinderer bezeichnet: Der Name unserer Bürgerinitiative lautet jedoch: "Verträglicher Bahntunnel "und nicht "Bahntunnelverhinderungsgesellschaft"!

Ist es so verwerflich, dass man den Schaden an der Umwelt und unsere persönlichen Belastungen so gering wie möglich halten will? Des weiteren wird nicht erwähnt, dass die Anzahl der von der ÖBB geplanten Züge nach Fertigstellung des Tunnels nicht wesentlich gesteigert wird. Schon jetzt geht der Gütertransport auf der Schiene jährlich zurück.

Die SN hat vor knapp einem Monat den Verlust von Lebensraum und das Schwinden der Artenvielfalt in einem Leitartikel schwer kritisiert. Der Redakteur Herr Schwischei ist offensichtlich davon nicht beeindruckt. Außerdem denkt niemand von den so gut informierten Journalisten und Politikern über den Tellerrand hinaus: Dass nach der langen Bauzeit nichts gewonnen ist, da die Bahnstrecken im Nadelöhr von Neumarkt zusammenlaufen und der Zeitgewinn und auch die Leistungsfähigkeit der Bahn sich wieder aufheben. Nur wenn das Projekt in einem, weiter Richtung Osten (bis in den Oberösterreichischen Raum hinein) geplant und gebaut wird, würde es Sinn machen.





Dr.med Gerlinde Nikkhessal, 5203 Köstendorf