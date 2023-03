Der Gelbe Sack - die andere Seite

In letzter Zeit wurde in so manchen Salzburger Gemeinden der Gelbe Sack eingeführt und die Wogen gingen hoch, denn er "verunziert" nicht nur die schöne Stadt, sondern auch so manche ländlichen Gebiete. Er liegt einfach so da, neben der Straße, neben Wohngebieten und stinkt. Er wird oftmals in durchzechten Nächten aufgerissen und der Inhalt durch die Straße geschmettert.

Doch lassen Sie uns auch die andere Seite betrachten: Wir in Österreich haben eine geplante Abfallwirtschaft, ein System, das funktioniert. Darüber sollten wir froh sein. Der Gelbe Sack wird alle vier Wochen vor unserer Tür abgeholt und wir regen uns auf, da er möglicherweise ein paar Stunden das Bild unserer Gemeinde oder Stadt verschandelt.

Blicken Sie lieber etwas mehr über Ihren Tellerrand und versuchen wir lieber, wichtigere Probleme und Themen in Angriff zu nehmen.



Petra Baumann, 5431 Kuchl