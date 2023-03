Der gelbe Sack wird zum Umweltverschmutzersack

Im Jänner schrieb ich schon mal einen Leserbrief wegen der Gefahr, dass Tiere die gelben Säcke wegen Futter öffnen und manche diese Säcke in die Wiese oder das Wasser werfen. Damals lag ein gelber Sack in der Wiese Leopoldskroner-Allee - Karl Höllerstraße, vor dem Kreisverkehr am Teich.

Gestern sah ich, dass er, wie vermutet, aufgerissen noch immer (!) dort liegt und denke an die Zeiten wo der Straßenkehrer täglich seinen Kaffee bei meiner Mutter trank. Wie konnte man so etwas ohne entsprechende Tonnen beschließen und warum kann man (nicht nur ausländ.) Jugendliche nicht zur Reinigung verpflichten? Es genügt nicht, siehe auch Radfahrerabstandsregel, etwas zu beschließen. Praxistauglich muss es sein.



Peter Damjanovic, 5026 Salzburg