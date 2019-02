Der gelebte Widerspruch

SN vom 16. 2. Wochenendbeilage S. 14: "Der ökologische Fußtritt", ein bemerkenswerter Artikel von Schriftsteller O. P. Zier. Selbstverständlich wäre es für den aufgeklärten Erdenbürger geworden, in sein Verhalten den ökologischen Fußabdruck einzubeziehen.

SN vom 16. 2. S. 15-18: "Alles im Fluss", "Raus in die Natur", "Erste Schritte auf hoher See". Wir bekommen Kreuzfahrt-Tipps für Einsteiger mit dem Hinweis, eine Kreuzfahrt sei der Inbegriff eines Individualurlaubs, und wir werden angeregt zu Leserreisen von Fluss- und Expeditionskreuzfahrten.

Ich wünsche mir anderes: Die SN nehmen den ökologischen Fußabdruck ernst, verzichten auf die Bewerbung von umweltschädigenden Reisen und bieten Veranstaltern von ÖKO-Reisen ein Forum.

Anzeige

Michael Walter, Oberalm