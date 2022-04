Der geschändete Kapuzinerberg

Jahrelang war die Fahrt über die Karolinenbrücke mit Blick zum Kapuzinerberg und seinen wunderbaren Villen am Südabhang eine Augenweide für viele Menschen. Nun ist eingetreten, was sich die "Stadtplanung und "Stararchitekten" in dieser Stadt alles erlauben können.

Die Verschandelung schreitet also munter so lange fort, bis alles verbaut, zubetoniert und hinter Bauklötzenarchitektur verschwunden ist. Welche Gäste schauen sich ein Weltkulturerbe dann noch an? Wer keine Liebe und Verantwortung für unsere Stadt und nur den Mammon im Kopf hat, dem bieten sich noch viele Möglichkeiten, die letzten schützenswerten Gegenden zu zerstören! Da helfen auch keine 26.000 Unterschriften, die gegen die Verbauung gesammelt wurden. Der Fisch stinkt halt von oben.







Wolfgang Goffriller, 5020 Salzburg