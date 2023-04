Der Gesichtsausdruck des Pferdes

Zum Artikel "Das Aachen Österreichs" im SN-Lokalteil vom 29. 3.:

Grundsätzlich sehe ich die Bemühungen der Veranstalter positiv, den Pferdesport wieder nach Salzburg zu bringen. Aber schauen Sie sich doch das Gesicht des Dressurpferdes in dem Artikel genau an: Auch Tiere haben eine Sprache: Die Ohren sind angestrengt (oder konzentriert) nach hinten gerichtet, der Hals wirkt zusammengezogen und das Maul ist geöffnet - hier ist der Schmerz am besten erkennbar, weil das Maul unnatürlich weit geöffnet und trocken ist (ein zufriedenes Maul würde entspannt schäumend kauen).

Wenn man den Reitersitz analysiert, ist ein "Stuhlsitz" erkennbar und die Reiterin blickt nach unten auf den Zügel, weil sie möglicherweise daran zieht oder festhält. Das Gleichgewicht ist gestört, was der Reiter nicht merkt, wohl aber das Pferd, denn Pferde sind sehr sensibel!

Mein Anliegen an alle "Pferdemenschen": Bitte nehmt Rücksicht auf das Wohl des Pferdes. Es lebe der Sport? So, bitte nicht! Es liegt an jedem einzelnen von uns, das Pferd pferdeschonend zu reiten, dann macht es beiden Freude, denn nur als Team können sie sich (sportlich) weiterentwickeln, und dann werden wir hier in Salzburg besser sein als Aachen - ich wage es zu hoffen.



DI Sylvia Schörghofer, (Reitpädagogin), 5400 Hallein