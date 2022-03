Der gewünschte Erfolg blieb aus

Bezugnehmend auf den Leserbrief "Sechs Jahre fürs Klima verschenkt" möchte ich im Namen der Salzburg AG richtigstellen: Die Salzburg AG hat 2013 das Projekt Geothermie bei Laufen gestartet. Die ersten Ergebnisse, und vor allem der geplante teure Leitungsbau nach Salzburg-Stadt, haben allerdings die Projektkosten an das Limit gebracht. Daher wurde das gesamte Projekt 2019 an den japanischen Mischkonzern Marubeni verkauft. Die Salzburg AG hat sich dabei Einstiegsrechte vorbehalten. Marubeni hat das Projekt später stilllegen müssen, weil weitere Bohrungen in einer Tiefe von rund 5500 Metern nicht den gewünschten Erfolg brachten.



Siegfried Müllegger, Leiter Energietechnik Salzburg AG