Der Grund für einen Flug Salzburg-Wien ist die Sicherheit beim Anschluss. Wenn ich mit dem Zug oder Auto nach Wien fahre, bin ich für die Unsicherheiten bei verspäteter Ankunft verantwortlich. Wenn ich in Salzburg rechtzeitig am Flughafen bin, kümmert sich die Airline um diese Dinge. Also nicht mehr Salzburg-Wien, wohin auch immer, sondern Salzburg-Frankfurt - und ab ... Schade.

Dr. Michael Ulrich Füssel, 5020 Salzburg