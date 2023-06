Gratulation an Herrn Landeshauptmann Haslauer! Die neue Landesregierung zwischen ÖVP und FPÖ ist noch nicht angelobt, und die angehende LH-Stellvertreterin Fr. Svazek droht bereits Journalisten. Also alles in allerbester Kickl-Manier.

Ich gehe davon aus, das ist der gute Ton, der Herrn LH Haslauer so wichtig ist.

Helmut Neumayer, 5020 Salzburg