Der Handel und das Pfand

Berechtigterweise wird in letzter Zeit viel über Pfandsysteme geredet. In Österreich halt eher darüber, wie man das möglichst eingeschränkt machen kann und warum es eigentlich nicht geht.

Leider, denn Pfand, auch Einwegpfand hätte viele positive Aspekte - den Werkstoffen würde mehr Wert verliehen und alle Werkstoffe würden zu Wertstoffen. Und wertvolle Dinge landen halt deutlich öfter in einem kontrollierbaren Rücknahmesystem und nicht in der Landschaft - und dann irgendwann im Meer, den Fischen etc …

Pfandsysteme, auch Einwegpfandsysteme funktionieren in sehr vielen Ländern wunderbar - Dosenpfand ist in vielen Ländern üblich, nicht nur in Deutschland, auch in Skandinavien und sehr vielen Bundesstaaten der USA. In der österreichischen Berichterstattung zum Thema lese ich sehr oft das "Argument", dass so ein Pfandautomat für den kleinen Greißler viel zu teuer ist und viel zu viel Platz braucht. Wie wäre es denn, wenn die Entscheidungsträger mal kurz den Kopf aus dem Sand ziehen und ein ordentliches System auf die Beine stellen: - alle Materialien und nicht nur auf Verpackungen beschränkt. Und die Automaten halt nicht nur zum Greißler oder Supermarkt, sondern an geeignete Plätze. Wir holen unsere Packerl beim Blumenladen, der Trafik oder der Flexbox. Warum soll so ein Automatenpark nicht vorm Recyclinghof, am Bahnhof, im Shoppingcenter oder neben der Flexbox stehen? Wertstoffe retournieren, Guthaben aufs Konto buchen und fertig.

Die Sortiertechnik hintendran existiert. Schlimmstenfalls brennt der Müll mit weniger Kunststoff nicht mehr so gut/billig.

Christian Bratsch, Technisches Büro für Kunststofftechnik und Maschinenbau, 5020 Salzburg