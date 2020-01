Der Hunger in der Welt

Wenn wir heute über das Nachdenken, was in der Welt passiert, besonders die Klimakatastrophe betreffend, kommt aus dem Blick, dass in vielen Ländern der Erde Menschen an Hungersnöten leiden und viele daran Sterben. Der Denker und Armutsforscher Jean Ziegler meint sogar, dass alles fünf Sekunden auf unserem Planeten ein Kind an Unterernährung stirbt, vielleicht auch, weil die vermögenden, kapitalistischen Staaten sich an diesen Zustand gewohnt haben und unter anderem Drittländer ausbeuten.

Trotz der Zusage, sich um die Armen kümmern zu wollen, sterben täglich 37.000 Menschen auf der ganzen Welt an Unterernährung. Nun sagt Jean Ziegler auch, dass wir mit unserem Reichtum zwei Mal die Menschheit ernähren können. Dieser Umstand müsste einen doch zum Umdenken bewegen. So könnte man sagen, man sollte das eine tun - nämlich diesen Menschen Versorgung zuteilwerden lassen, im Sinne der Selbsthilfe, und das andere nicht unterlassen, den Umweltschutz. Für mich als einem, der selbst nicht vermögend ist, scheint hier in beiden Fällen Dringlichkeit zu bestehen.





Mag. Phil. Bernd Rosenkranz, 5020 Salzburg