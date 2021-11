Der Image-Schaden ist immens

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, als gebürtiger Salzburger (aus Bad Gastein), der ich regelmäßig meine Verwandten in der Stadt Salzburg, in St. Johann und Gastein besuche, bin ich enttäuscht über Ihre Aussagen, die die Glaubwürdigkeit und das Ansehen von wissenschaftlicher Forschung in Frage stellen. Als im Ausland tätiger Wissenschafter kann man nur händeringend beobachten, wie unprofessionell eben keine Maßnahmen gesetzt werden; es gab genügend Zeit, sich vorzubereiten (Impfung) und die nötigen Maßnahmen (Maskenpflicht, 2G) auch einzuüben. Schade, dass nun auch das Image Salzburgs dermaßen Schaden nimmt ...

Prof. Dr. Michael Grünbart

D-48143 Münster