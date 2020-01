Der Intendant des Landestheaters nimmt Stellung

Zum Leserbrief von Herrn Friedrich Sorger im SN-Lokalteil vom 13. 1. 2020: Sehr geehrter Herr Sorger, Ihr Schreiben habe ich erhalten und danke Ihnen, dass Sie uns zur Aufführung "Cyrano" geschrieben haben. Natürlich freut es mich, dass Ihnen Frau Eberhardt und Herr Wieschke gefallen haben und Ihre Kritik bezüglich der Besetzung nehme ich ernst.

Uns war es ein Anliegen, dieses Stück, das doch sehr auf die Figur des Cyrano konzentriert ist, aus der Perspektive der Roxane zu erzählen. Daher stammte die Idee, dass die Aufführung im Nonnenkloster, in das Roxane eingetreten ist, beginnt und sie in der Erinnerung ihr Leben mit Christian und Cyrano durchlebt. Da lag es nahe, dass das Personal ihrer Erinnerungen eben auch das Personal des Nonnenklosters ist. Ich bedaure, wenn diese Idee für Sie nicht durchgehend aufgegangen ist.

Die darstellerische Leistung unserer Kadetten/-innen, denen es gelingt, in ihrer Androgynität klassische Männlichkeitsvorstellungen zu konterkarieren, halte ich jedenfalls für geglückt, ebenso wie Nikola Rudles Portrait des leidenschaftlichen Liebhabers Christian, was ja auch die Publikumsreaktionen während der Liebesszene im 3. Akt beweisen. Gleichzeitig hoffe ich, dass wir Sie in den nächsten Aufführungen mehr überzeugen können.







Carl Philip von Maldeghem, Intendant Salzburger Landestheater