Der Irrtum des Bundespräsidenten

Nun meint Bundespräsident Van der Bellen, dass er eine FPÖ unter Parteichef Kickl, wenn diese aus einer Wahl als stärkste Partei hervorgehen sollte, nicht mit einer Regierungsbildung beauftragen müsse oder könne. Nun, man kann zur FPÖ beziehungsweise Kickl stehen wie man will, doch ist meines Erachtens in einer Demokratie jede Partei, welche verfassungsmäßig zu Wahlen antreten kann und in einer demokratischen Wahl als Sieger hervorgeht, logischerweise gleich zu behandeln und ist ergo dessen mit der Regierungsbildung beauftragt zu werden. Alles andere wäre eine bedenkliche Brüskierung des Wählerwillens. Und das Argument "er lege den Amtseid nicht nur auf die Verfassung ab, sondern sei auch seinem Gewissen verpflichtet" ist blanker Unsinn, denn bekanntlich sind Moralvorstellungen und Gewissen individuell sehr verschieden und daher dehnbar wie" Kaugummi". Sollte sich dies zukünftig als "Richtschnur" für Regierungsbildungen gelten, würde nicht nur der Rechts- und Verfassungsstaat lächerlich gemacht werden sondern würde das auch einer Verhöhnung des Bürger- und Wahlwillens gleichkommen.







Manfred Waldner, 6166 Fulpmes