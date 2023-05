Der "Jedermann" hat sein Werk vollendet!

Peter Simonischek, der von 2002 bis 2009 die Rolle des Jedermann am

Domplatz verkörperte, sagte einmal: "Man kann den Jedermann auch leben".

Damit meinte er wohl, dass das Leben endlich ist und man irgendwann einmal vor

dem Höchsten Richter steht, um Rechenschaft abzulegen. Das letzte

Hemd hat keine Taschen und niemand kann sich was mitnehmen.

Jetzt ist dieser große solitäre österreichische Schauspieler tot und reißt eine

enorme Lücke in die hiesige Theaterwelt. Ich schätzte an ihm auch seine besonders große Sprachgewalt und werde ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.







Josef Blank, 5061 Elsbethen