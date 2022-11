Der Judenhass lodert fort

Der Artikel von Prof. Dr. Rubin-Bittmann in den SN, vom Samstag dem 5. November zeigt deutlich, dass die Judenfeindschaft nach Ausschwitz in Polen nach wie vor vorhanden ist.

Mit Kriegsende haben sich polnische Nachbarn von Juden deren Wohnungen angeeignet und die aus dem KZ heimkehrenden gelyncht, zu Tode geprügelt. So wurden in Kielce, wo vor dem Krieg 25.000 Juden lebten (nach dem Krieg waren rund 200 in den Ort zurückgekehrt) im Sommer 1946 42 Überlebende des Holocausts ermordet und rund 80 verletzt, da man sie der Entführung und Ermordung eines christlichen Kindes um dessen Blut für vermeintliche jüdische Rituale zu nutzen, beschuldigte.

Nach 1945 waren die jüdischen Holocaust-Überlebenden heimatlos und waren nirgendwo in Europa erwünscht. Auch Rumänien, der Tschechoslowakei und in Jugoslawien kam es zu antisemitischen Übergriffen wo es mit Hilfe der zionistischen Organisation Berihah 250.000 Holocaust-Überlebenden ausreisen konnten. In Polen gelang es der Organisation 1946/47 mehr als 100.000 Holocaust-Überlebende Juden vorerst in die deutsche Westzone zu deportieren bis sie nach Israel oder Nordamerika auswandern konnten. Erschütternd ist, dass selbst 73 Jahre nach Kriegsende in Polen am 1.März 2018 ein "Holocaust-Gesetz" erlassen wurde, das gesattet jeden zu bestrafen, der behauptet, dass es gegen Juden Übergriffe durch die polnische Bevölkerung gab.

Entgegen den sonstigen Verharmlosungen bzw. Verschweigen antisemitischer Aktionen gegen Juden in Europa, durch fundamentalistische Moslems nimmt Rubin-Bittmann deutlich Stellung.

Politik und Medien haben diese Fakten lange nicht zur Kenntnis genommen, dass 10.000 französische Juden von Frankreich - wo derzeit die größte jüdische Gemeinde in Europa lebt - wegen des Terrors durch moslemische Fundamentalisten nach Israel oder in die USA ausgewandert sind.

Ich halte es für sehr wichtig, dass man die beiden Gedenktage, welche an das November-Pogrom vom 9. bis 10. November 1938, erinnern, der breiten Öffentlichkeit immer wieder vor Augen führt. Mit der sogenannten "Kristallnacht" begann die Shoah und die Verfolgungen wurden zur Vernichtung. Ein "niemals wieder" setzt ein Wissen um die Vergangenheit voraus.





Univ.-Prof. i.R. Mag. Dr. Dr. Gottfried Tichy, 5201 Seekirchen