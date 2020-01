Der Kampf der Bürger

Seit 14. 1. 2020 berichten die SN über den zivilen Widerstand, den einige betroffene Bürger gegen den Bau der 380 kV-Freileitung durch den Tennengau leisten. Als SN-Leser verfolge ich diese Diskussion schon seit deren Beginn vor einigen Jahren.

Ähnlich wie in anderen Projekten, so scheint es mir, kommen sowohl Menschen als Anrainer als auch die betroffenen Naturflächen "unter die Räder" des Fortschritts. Dieser heißt Energiewende, erneuerbare Energie, CO 2 -Einsparung. Im Osten unseres Landes wird durch den weiteren Ausbau der Windkraftanlagen diesem Fortschritt Rechnung getragen. Auch hier wird keine Rücksicht auf das Ökosystem Wald und auf die Anrainer genommen.

Die Folgen dieses Ausbaus bekommen die Tennengauer Bewohner zu spüren. Um die Überschuss-Strommengen abzuleiten, müssen die Netze ertüchtigt werden. Strom wird dann über weite Strecken quer durch das europäische Netz transportiert. Die Zahl der Netzeingriffe und Höhe der benötigten Regelenergie steigt ständig durch den steigenden Anteil an nicht steuerbarer, volatiler Elektrizität.

Die "Klimarettung" werden wir mit diesen Projekten nicht schaffen, denn erstens werden die errechneten CO 2 -Einsparungen durch erhöhten CO 2 -Ausstoß im Verkehr kompensiert und zweitens ist das Klimaproblem ein globales, das nur global zu lösen ist.

So kämpfen die Bürger im Tennengau und auch wir im Waldviertel buchstäblich wie Don Quichote gegen Windmühlen, gegen die industrielle Nutzung von unseren Wäldern und die Bewahrung der Restnatur, die uns noch geblieben ist.

Was uns allen helfen könnte? Geordnete, durchdachte und organisierte Reduktion in allen Bereichen: Konsum, Mobilität, Energiebedarf usw. Nicht politikfähig, aber nötig.



Alfred Schmudermayer, 3763 Japons