Der Kampf gegen Antisemitismus

Zu "Nie wieder ist jetzt" (SN vom 24. 1., Seite 6):

Ich stimme mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier darin überein, dass die Deutschen aufgrund ihrer Geschichte und des an den Juden begangenen Unrechts dafür sorgen müssen, dass der Antisemitismus in Deutschland niemals wieder seine hässliche Fratze erhebt.

Wo Herr Steinmeier und ich jedoch differieren, ist beim Begriff der "historischen Schuld". Schuld ist die individuelle Vorwerfbarkeit eines Verhaltens. Dieser materielle Schuldbegriff knüpft an eine lange philosophische und juristische Tradition an. Schuld ist somit - wie Unschuld - nicht kollektiv, sondern persönlich. Schuld oder Unschuld eines ganzen Volkes kann es daher nicht geben. Der ganz überwiegende Teil der heutigen deutschen Bevölkerung war zur Zeit des Nationalsozialismus entweder im Kindesalter oder noch gar nicht geboren. "Sie können nicht eine eigene Schuld bekennen für Taten, die sie gar nicht begangen haben" (Richard von Weizsäcker, Rede zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, 8. 5. 1985).

Da die Schuld für den nationalsozialistischen Völkermord an den Juden Europas somit mit den damaligen Tätern gestorben ist, kann es die von Herrn Steinmeier angesprochene "historische Schuld" nicht geben.

Jedoch müssen alle Deutschen, ob schuldig oder nicht, ob alt oder jung, die Vergangenheit annehmen. Sie alle sind von ihren Folgen betroffen und für sie in Haftung genommen. Dieses "historische Erbe" ist Mahnung und Verpflichtung zugleich.

Michael Pfeiffer, Diplom-Jurist, 9552 Steindorf-Stiegl