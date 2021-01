Der Kapitän verlässt als erster das Schiff

Elf Bürgermeister und eine Sozialstadträtin wurden in Salzburg mittlerweile gegen Covid-19 geimpft. So langsam kommen diese Dinge ans Tageslicht. Trotz eines exakten Impfplans, trotz viel zu weniger Impfdosen und mit schwindligsten Begründungen - Blümchen zum Geburtstag könnte z. B. dann der Bürgermeister den Heimbewohnern bringen - bei striktesten Besuchsbeschränkungen engster Angehöriger. Es dürfen keine Impfdosen verworfen werden - und wenn welche übrig bleiben, steht "zufällig" eine Stadträtin oder der Bürgermeister bereit und nicht vielleicht Physiotherapeuten oder anderes wichtiges Personal, das für die Bewohner tatsächlich von Bedeutung ist? Und die übrig gebliebenen Impfstoffe finden auch nicht den Weg zu niedergelassenen ÄrztInnen und RotkreuzmitarbeiterInnen, die direkt an und mit Patienten arbeiten, oder anderes dringend benötigtes Personal in der Hauskrankenpflege?

Diese und auch andere für Gesundheit und Betreuung essenziellen Berufsgruppen könnte man vorsorglich auf Wartelisten setzen, falls Impfstoff übrig bleibt. Aber nein, da stehen schon andere in vorderster Reihe. Diese Impfdrängler erinnern mich sehr an den Kapitän, der als erster das sinkende Schiff verlässt.



Heidi Walkner, 5152 Dorfbeuern