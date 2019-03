Der Karfreitag und die Mehrheit

Seit ich auf der Welt bin, hat das mit dem Karfreitag stets klaglos funktioniert.

Laut EuGH fühlen sich nunmehr 96% der Bevölkerung gegenüber den Protestanten

und anderen Minderheiten benachteiligt. Alle bisherigen Vorschläge

diesen Missstand zu beseitigen, gehen logischerweise zu Lasten dieser

Minderheiten und verursachen zudem einen gigantischen bürokratischen

Mehraufwand für alle Beteiligten. Ein Vorschlag zur Güte. Lassen wir alles wie es ist, nur die "Minderheiten" arbeiten dafür an einem katholischen Feiertag im Jahr ohne Bezahlung.

Ostern, Pfingsten, Weihnachten, ....

Gleichstand in der Quantität an Feiertagen.

Ein Aufschrei geht durch die 4%-Menge?!

Hagen Fikentscher, Zell am Moos