Der Kassenarzt ist ein Auslaufmodell

Jahrelange Versäumnisse und eine fehlende Wertschätzung des Vertragspartners haben dazu geführt, dass die Krise im Kassenarztsystem, sehr spät, auch von politischer Seite wahrgenommen wird. Nach Coronakrise, massiver Inflation und Demografie-Entwicklung kann diese Krise nicht mehr wegdiskutiert werden. Bislang war Kritik der sehenden Basis, sowohl gegenüber der GKK/ÖGK und auch gegenüber den regionalen Ärztekammern, nicht opportun. Vielmehr gewann ich den Eindruck, dass man seitens der ÄK den Gebietskassen stets den Rücken von kritisch denkenden Ärzten frei hielt. Die Beschwichtigungstaktik der Schönwetter-Funktionäre rächt sich jetzt.

Die Zeiten haben sich geändert, der technische Aufwand in den Ordinationen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten massiv erhöht, der bürokratische Aufwand ist immens, immer mehr (berechtigterweise) anspruchsvolle Patienten drängen in die Kassenordinationen, die dieser Herausforderung nur mit Mehrarbeit begegnen können. Dem entgegen steht eine restriktive Honorarpolitik der ÖGK. Kassen-Ordinationen wurden dadurch entwertet und zu Ladenhütern. Ich kenne keine Berufsgruppe außer den Vertragsärzten, denen zugemutet wird, dass sie für mehr Arbeit immer weniger verdienen sollen.

Geplante Primärversorgungszentren bedienen in erster Linie die Interessen der Politik, jedoch nicht die der Patienten. Eigene konstruktive Ideen (Doppel-Fachordination mit der Möglichkeit der Anstellung eines zusätzlichen Facharztes und einer Lehrpraxis) wurden in der Vergangenheit von der damaligen GKK (mit fehlenden Unterstützung durch die ÄK) abgelehnt.

Die Stimmung unter der Kollegenschaft ist düster, weitere Wechsel in Wahlarztordinationen nur eine Frage der Zeit.



Dr. Martin Weinkamer FEBUFacharzt für Urologie, 5500 Bischofshofen