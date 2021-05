Der kleine Unterschied zur Schweiz

Wenn bei uns alle fünf Jahre gewählt wird, fällt einer der 1825 Tage auf die Demokratie, die restlichen 1824 Tage sind zur Spielwiese unserer unfähigen Politiker und der Europäischen Union verkommen. Schuld ist das Lagerdenken, das trotz den verheerenden Folgen seit den Anfängen der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts fortbesteht.

In der Schweiz werden Problemlösungen in den Vordergrund gestellt, die Bevölkerung entscheidet mit und es ist egal, wer in der Regierung sitzt, denn die Pläne der Obrigkeit können jederzeit am Einspruch des Volkes scheitern. So werden die Regierenden mit der direkten Demokratie an der kurzen Leine gehalten. Irgendwo habe ich gelesen: "Die Schweizer - glückliches Volk - unglückliche Politiker", zu den Deutschen: "glückliche Politiker - unglückliches Volk". Das gilt umso mehr für uns Österreicher. Problemlösungen in den Vordergrund und es gibt kein Anpatzen. So einfach kann Politik sein. So gesehen, ist unsere Politik und sind viele Posten in den Ministerien und Parteien falsch besetzt.

Unsere Politiker hüten sich, das Heft aus der Hand zu geben, denn dann wäre es vorbei mit der Bananenrepublik. Macht braucht einfache Gesetze und Kontrolle. Dem Wähler fällt die Aufgabe zu, die Gewaltenteilung (Parlament) aktiv zu kontrollieren und sich seine eigene Meinung zu bilden. Die Kontrolle gilt auch für Bundesländer und Kommunen.

1825 Tage Demokratie in fünf Jahren, dann haben wir es geschafft.



Reinhard Steindl, 5164 Seeham