Der Klimakatastrophe Einhalt gebieten

"Wie der Klimarat die Welt doch noch retten will", heißt es in der Überschrift auf der Titelseite der SN vom 5. 4.

Kann man bitte die Worte "die Welt" einfach ersetzen durch das Wort "uns".

Können wir bitte aufhören, mit dem größenwahnsinnigen Schmarren, dass "der Planet, die Welt, das Klima" von uns gerettet werden müssten. Es geht einfach darum, uns Menschen und unsere Mit-Lebewesen zu retten, die durch die nahende Klimakatastrophe vernichtet werden würden, zumindest zum Großteil. Der Planet braucht uns nicht, es hat ihn Milliarden Jahre vor uns gegeben und es wird ihn lange nach uns noch geben. Aber, dass wir Lebewesen auf diesem wunderbaren Planeten auf eine ganz bestimmte Temperatur-Bandbreite, existenziell angewiesen sind, um zu überleben, daran ist leider ebenso wenig zu rütteln wie daran, dass es die Schwerkraft gibt. Das ist die wirklich drohende Katastrophe der Erderwärmung: Wir sind dabei, unsere lebensnotwendige Biosphäre zu verlieren, weil wir sie zerstören. Und wir sind immer noch nicht in der Lage, uns das einzugestehen und die Folgen unseres Tuns zu erkennen und es zu ändern, zumindest zu wenige von uns, vor allem die nicht, die an den Hebeln der Macht sitzen.



Christine Baldauf, 5020 Salzburg