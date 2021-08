Der Klimawandel ist noch nicht in den Herzen angekommen

Das ist ja großartig, schon wieder ein neuer inoffizieller Europarekord von fast 50 Grad Celsius in Sizilien. Der Klimawandel ist da, aber noch nicht in den Herzen der Menschen angekommen. Veränderungen des Lebensstils, ja natürlich, aber nicht bei mir. Die Leute machen weiter ihre Kreuzfahrt in die Karibik, ihre Trekkingtour nach Nepal und spielen Golf in Südafrika. Sie wollen ihren Lebensstil nicht ändern, sie können sich das leicht leisten und so ihre Nachbarn ärgern und kaufen sich zur Beruhigung ihres Gewissens ein E-Auto.

Die Fakten liegen auf dem Tisch: Ein Grad mehr bedeuten sechs Prozent mehr Luftfeuchtigkeit und auch die Häufigkeit von Blitzen erhöht sich um 12 Prozent. Es ist eine brutale Spirale nach unten, die kaum noch gestoppt werden kann. Selbst wenn wir heute den CO2 Ausstoß auf Null reduzieren würden, so würde sich der CO2 Gehalt in 120 Jahren nur um zehn Prozent verringern! Leider agiert auch die Politik viel zu halbherzig, es geht schließlich um Wirtschaft, Wohlstand und Arbeitsplätze. Wenn wir so weitermachen, wird die nächste Generation leider alles verlieren.

Sturheit, Präpotenz, Egoismus und Dekadenz haben gesiegt!

Mag. Helmut Mössbichler, 8940 Liezen