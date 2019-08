Der Konsument ist jetzt an der Reihe

Dass uns die Politik bei den wichtigen Themen im Stich lässt, haben wir wohl schon begriffen und das müssen wir zähneknirschend zur Kenntnis nehmen. Es fragen sich auch immer mehr Wähler, warum man eigentlich noch zu Wahl gehen sollte. Aber eine Gruppe von Menschen ist noch übriggeblieben, die es in der Hand hat, das Ruder herumzureißen. Ja, du hast es ganz richtig erkannt, du lieber Konsument, bist jetzt an der Reihe.

Warum sind wir schon nicht früher daraufgekommen? Wir sind alle ganz entsetzt über die Meldungen in den Medien und zwar über die Zerstörung am Amazonas, von der rasend voranschreitenden Klimaveränderung, von der psychischen Sackgasse vieler Menschen, von den vielen Menschen ohne Perspektive für die Zukunft usw. Aber sind es nicht wir, ja wir, ich schließe mich auch ein, die diesem Wahnsinn den Nährboden geben? Wir sind es, welche täglich diese zerstörerischen Produkte in Unmengen kaufen und konsumieren.

So lange wir das nicht einsehen und unser Konsumverhalten massiv verändern, können wir von der globalen Wirtschaft nicht erwarten, irgend etwas von dem, was täglich gekauft wird, nicht mehr zu produzieren. Wir verzehren das Rindfleisch mit dem brasilianischen Soja, wir kaufen Unmengen von elektronischen Geräten und zerstören damit die Ländereien, in denen die seltenen Erden abgebaut werden. Wir fahren Unmengen an Kilometern mit unseren Autos und glauben, dass das CO 2 nur von den Amerikanern und Chinesen produziert wird. Wir verbrauchen Unmengen von Strom und wundern uns dann, wenn Stromleitungen gebaut werden.

Ich könnte das Aufzählen noch weiter fortführen. Drum, lieber Konsument, wach auf und sei bereit, dich zu verändern und zwar massiv zu verändern.

Alois Mösl, 5201 Seekirchen