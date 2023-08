Der Kunde als Bittsteller der Salzburg AG

Mit E-Mail vom 13. 1. 2023 wurde von mir mittels Foto der Zählerstand von 111,55 beim Tagstromzähler der Salzburg AG mitgeteilt. Der Zählerstand des Zählers für Nachtstrom konnte - weil blank - nicht abgelesen werden, da laut tel. Auskunft der Salzburg AG dieser Zähler nur dann einen Stand anzeigt, wenn in der Nacht Strom verbraucht wird! Mit E-Mails vom 29. 3. 2023 und vom 30. 4. 2023 erfolgten jeweils Urgenzen der Endabrechnung. Mit Schlussrechnung erhalten am 16. 5. 2023 erfolgte dann die falsche Abrechnung beim Tagstromzähler mit einem Stand von 750,278 und beim Nachstromzähler mit einem Stand von 196,667.

Obwohl mit E-Mail vom 21. 5. 2023 gegen diese falsche Schlussrechnung Widerspruch eingelegt wurde, erfolgte am 5. 6. 2023 die Abbuchung der sich aus der falschen Schlussrechnung ergebenden Zahllast in Höhe von 187,09 Euro von meinem Konto.

Erst unter Einschaltung eines Rechtsanwalts erhielt ich am 15. 6. 2023 eine neuerliche Schlussrechnung, in der der Tagstromzähler jetzt richtig mit 111,55 (Steigerung gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Sanierungsmaßnahmen +228,6% ist plausibel) ausgewiesen wurde. Jedoch wird mir in dieser Schlussrechnung noch immer der Stand des Nachstromzählers mit 196,667 Euro aus einer nachträglichen Ablesung verrechnet (Steigerung gegenüber dem Vorjahr +3.733,3% (!).

Trotz Widerspruch gegen diese erneut falsche Schlussrechnung mit E-Mail vom 20. 6. 2023 erhielt ich bis dato keine korrekte Schlussrechnung. Dafür bekam ich eine Aufforderung zur Teilnahme an einer Kundenbefragung zur Kundenzufriedenheit mit der Salzburg AG!

