Der Lebensmittelgipfel enttäuscht

Während der Coronapandemie wollte ein Jungkanzler souverän wirken, weshalb er den Geldhahn fürstlich aufdrehte; fast 50 Milliarden Euro ergossen sich über Österreich, von denen die Reichen am meisten profitierten. Verkäuferinnen, das Gesundheitspersonal und das Lehrpersonal wurden trotzdem - mehr oder weniger - abgespeist. Nun drückt die Schuldenlast anscheinend derartig, dass man beinahe kleinlich wirkt und wenig unternimmt, um die Preissteigerungen für eine immer ärmer werdende Bevölkerungsschicht abzufedern. Die ÖVP-Minister stimmen doch wirklich einer vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel nicht(!) zu, weil niedrige Preise zu mehr Nachfrage führen könnten und somit die Inflation sogar angefacht werden würde. Glauben sie wirklich, dass sich jemand an Brot, Erdäpfeln oder Reis überessen möchte oder könnte? Stillt man mit Grundnahrungsmittel nicht eigentlich seinen (größten) Hunger? Oder steht den ÖVP-Ministern nur eine unausgesprochene Ideologie im Weg, die sich diesmal schwer verkaufen lässt? "Dann senkt wenigstens die Mehrwertsteuer auf Kaviar und Champagner!", ist man versucht, in verzweifelter Wut, sehr scharf zu stänkern.





Egon Hofer, 9063 Maria Saal