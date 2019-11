Der Liberalismus und seine Spur der Verwüstung

Seit Längerem verfolge ich schon die Causa "380-kV-Freileitung" durch Salzburg. Gebetsmühlenartig berufen sich die Projektbetreiber auf eine sehr intensive technische Prüfung und die ebenso genaue juristische Abhandlung und somit ist alles bestens. Wir dürfen dieses Projekt und auch noch viele andere nicht nur von der technischen und juristischen Seite betrachten.

Im Kern der Sache werden alle diese Vorhaben aus dem Zeitgeist des Neoliberalismus geboren, dann ganz fest in öffentliches Interesse verpackt und so der Politik schmackhaft gemacht. Ich will kurz über den Liberalismus nachdenken.

Das erste Mal hat sich dieses Gedankengut im 19. Jahrhundert in das Wirtschaftssystem der Welt, insbesonders in Europa und Nordamerika eingenistet. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben sich daraus die Gewitterwolken des 1. der beiden Weltkriege zusammengebraut.

Dieser Sturm ist dann ab 1914 über Europa und weite Teile der Welt hinweggefegt. Das Leid und die Trümmer dieses Kriegs hatten auch die Saat für den 2. Weltkrieg ausgestreut und dieser hat dann Europa und große Teile der Erde in Schutt und Asche gelegt. Die atomare Verstrahlung von Japan soll uns eine Mahnung dafür sein, dass wir alle miteinander einen 3. Weltkrieg nicht überleben werden. Seit ungefähr drei Jahrzehnten hat das Gedankengut vom Neoliberalismus Einzug in die

globalisierte Wirtschaft und Gesellschaft gefunden. Dieser Zeitgeist und der damit verbundene Wahnsinn vom immer währenden Wachstum zieht eine Spur der Verwüstung über unseren Planeten.

Dieses Tun führt uns gleich in mehrere Sackgassen. Die Ausbeutung der Rohstoffe, die Zerstörung der Natur und die finanzielle Versklavung der Menschen und der Staaten werden irgendwann an die jeweilige Grenze stoßen und haben dann ein unglaubliches Konfliktpotenzial.

Mit der Naturzerstörung durch die Stromautobahn sind auch wir in Salzburg in eine dieser Sackgassen eingefahren. Zum Glück für uns alle stellt sich eine ständig wachsende Zahl von Menschen gegen dieses Vorhaben und diese muss für die Politik ein Zeichen dafür sein, dass es Zeit ist, die Sache neu zu überdenken. Keiner und wirklich keiner von uns Menschen darf darauf hoffen, dass die Zerstörungen vom wirtschaftsliberalen Denken vor seiner Familie halt machen wird. Wenn es dann wirklich soweit ist, sitzen wir alle im selben Boot. Für die künftigen Generationen wird nicht mehr relevant sein, ob das Vorhaben mehr oder weniger teuer war. Sehr wohl wird es für diese Menschen allerdings lebenswichtig sein, ob noch genügend Luft zum Atmen, genügend Wasser zum Trinken und genügend Land zum Erzeugen von Lebensmitteln vorhanden sind.

Alois Mösl, 5201 Seekirchen