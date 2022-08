Der Liederabend war Balsam für die Seele

Verehrter Jonas Kaufmann! In einer Zeit, in der man so viel mit Gewalt, Obszönität und Frivolität konfrontiert wird, war Ihr Liederabend Balsam für die Seele. Diese kostbaren Lieder, zu Herzen gehend und von Ihnen so wunderbar gebracht. Danke. Und man ließ Sie allein auf dieser Riesenbühne, ohne den geringsten Schmuck, Sie und Ihren großartigen Begleiter.

Ich erinnere mich noch an Jessye Norman, die schwungvoll mit einem großen, roten Mantel auftrat, den sie über den einsamen Sessel warf und sich so wenigstens etwas Farbe schuf. Sie waren so schlicht, ohne jedes Pathos, man spürte, wie Sie jede Zeile nachempfanden. Was haben Sie uns geschenkt!

Gretl Herzog, 5020 Salzburg