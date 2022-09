Der Lobau Tunnel würde die A23 maßgeblich entlasten

Nach einer TU-Studie soll der Lobau Tunnel wegen der Wiener Klimaziele nicht gebaut werden!

Da glaube ich, dass die Studie am Thema vorbei geht, denn es ist hier der Verkehr auf der A23 zu reduzieren, die ja eigentlich keine Stadtautobahn ist, sondern zu den Stoßzeiten ein Parkplatz, für den man kein Parkpickerl braucht!

Wenn man sich zu den Stoßzeiten den Verkehr ansieht (die Grünen sollten dort mal ausnahmsweise mit dem Auto, statt mit dem Rad fahren), dann sieht man sehr viele LKWs und diese sind zu eliminieren. Viele PKWs weichen dann auf die umliegenden Straßen aus, welche dann ebenso verstopft sind.

Eine Zwischenfrage: "Welcher Verkehr braucht am wenigsten Energie bzw. Treibstoff?" Ja der fließende Verkehr und nicht der Stehende! Also gilt es den Verkehr in Fluss zu halten, auch wenn es nur E-Autos wären!

Eine kleine (vielleicht auch eine Große) Reduzierung, wäre es den Transitverkehr auf der A23 einzudämmen. Das könnte mit dem Lobau Tunnel, aber auch mit einem Fahrverbot für Transit LKWs in Stoßzeiten gemacht werden. Eine Reduzierung würde auch eine Erhöhung der Mautgebühren für den Transit bringen, dann fährt dieser halt durch die Slowakei und Ungarn nach Slowenien, Italien oder Kroatien.

Übrigens, wieso Wiener Klimaziele, die Tangente gehört doch zu Niederösterreich?

Bitte helft vernünftige Lösungen zu finden, bittet euch ein geschädigter Tangente Fahrer!

Georg Pachta, 2344 Maria Enzersdorf