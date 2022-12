Der Mangel an Arbeitskräften

Überall fehlt es an Mitarbeitern (Andreas Koller, SN vom 27. Dezember). Was kann man dagegen machen? Für einen überwiegenden Teil der arbeitenden Bevölkerung (achzig Prozent) ist die Erreichung des Pensionsantritts mehr als erstrebenswert, um nicht zu sagen "Berufsziel". Für die Politik sind diese achzig Prozent von größter Bedeutung als Wählerstimmenpool und daher wagt es kein Politiker zum Beispiel das Pensionsantrittsalter zu erhöhen. Aber es gibt auch eine Anzahl von Beschäftigten für die Arbeit ein wesentlicher Lebensinhalt ist und die gerne noch einige Zeit über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus arbeiten möchten, vielleicht ein paar Stunden weniger pro Woche. Und dann gibt es noch eine Gruppe von Menschen, deren Pension so gering ist, dass ein Zuverdienst in der Pension schon wichtig wäre. Wenn man für diese beiden Gruppen (zwanzig Prozent ) ein attraktives Modell mit eventuell flexibler und reduzierter Arbeitszeit und angemessenem Zuverdienst anbieten würde, dann wären die Personalprobleme signifikant reduziert. Ebenfalls in den SN vom 27. Dezember schreibt Andreas Koller, dass sowohl Regierung, Opposition und auch die Zivilgesellschaft gemeinsam bessere Lösungen für die anstehenden Probleme erarbeiten sollten. Ja, jeder Bürger kann Beiträge liefern zur Problembewältigung. Eher durch Zufall habe ich Zugang zu einem Nationalratsabgeordneten erhalten und konnte schon einige Vorschläge unter anderem zum Zuverdienst in der Pension (wesentlich ausführlicher als in diesem Leserbrief) einbringen. Diese Vorschläge sind nicht in irgend einer Schublade verschwunden, sondern wurden diskutiert, an den zuständigen Minister weitergeleitet und ein Vorschlag wurde in modifizierter Form auch umgesetzt.

Ich glaube manche Politiker schätzen es, wenn sie parteipolitisch ungefärbte Vorschläge von der Zivilbevölkerung erhalten.







Dr. Gerhard Haberl, 5020 Salzburg