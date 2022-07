Der Mangel an (billigen) Arbeitskräften

Vor allem seit der EU Osterweiterung stagnieren die Löhne in Österreich. Arbeitskräfte aus dem Osten, die schlecht Deutsch sprechen, keinen Bezug zu Sozialpartnern haben und sich mit Mindestlöhnen abfinden, haben dazu beigetragen. Im gleichen Zeitraum ist die Wirtschaftsleistung massiv gestiegen. Herr Pierer (Interview "Leistung soll sich lohnen", SN, vom 30. Juni) wünscht sich Steuersenkungen und feiert die Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte. Vielleicht sind höhere Löhne statt dem Drehen an der Steuerschraube die Lösung? Und nachdem Österreich bereits in Osteuropa keine Arbeitskräfte mehr findet, wo soll man weitermachen? Afrika? Asien? Und wo hört man dann auf? Lieber ausländische Billigstarbeitskräfte als faire Löhne. Lieber Gewinnmaximierung als zufriedene Mitarbeiter. Das ist Neoliberalismus im Endstadium.







Mathias Valian, 2352 Gumpoldskirchen