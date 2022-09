Der Markt regelt die Energiepreise nicht

Nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staatenwelt verbreiteten sich neoliberale Wirtschaftsregeln global, die bereits vor der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre von Friedrich Hayek vorgedacht worden waren - der Markt regelt alles! Beinahe weltweit wird an den Universitäten diese ökonomische Ideologie gelehrt, kein Wunder, dass unsere Ökonomen immer noch den Marktliberalismus, Privat statt Staat, als Allheilmittel verbreiten. Die aktuelle Energiepreiskrise ist ein Beispiel mehr, wie dieser brutale Marktmechanismus Spekulation und kapitale Umverteilung zulasten der Bürgergesellschaft vorantreibt. Das Primat der Staaten zu Handeln ging längst verloren.

Die gegenwärtige Energiekrise zeigt das Totalversagen der europäischen und nationalen Institutionen. Die europäische Bankenaufsicht hätte durch vorausschauende Liquiditätsbereitstellung und angepassten Kreditlinien dem irrationalen Wetten auf volatile Energiepreise durch Energiespekulanten entgegentreten müssen. Dafür hat die Europäische Zentralbank mit ihrer versäumten Zins- und Inflationspolitik den Banken hohe Liquiditätsreserven beschert, woraus diese den Kapitalbedarf der Energiehändler mit fetten Margen bereitgestellt haben, die ihrerseits zu den Preisexplosionen beigetragen haben. Ein Teufelskreis, den wir Bürger/-innen ausbaden dürfen, manche mit Verlust ihrer Existenz.

Dass sich Staaten und die Europäische Kommission mit Notmaßnahmen gegen den Markt nicht mehr durchsetzen, zeigt das aktuelle Beispiel der norwegischen Gaslieferungen. Sollte die Europäische Kommission einen Gaspreisdeckel verfügen, ziehen norwegische Händler die Gaslieferungen ab und verkaufen Gas in außereuropäischen Märkten.

Was bedeutet das für die Daseinsvorsorge? Ein Alarmsignal, wenn souveräne Staaten, die europäische Gemeinschaft nicht mehr über das Heft des Handelns verfügen, Daseinsvorsorge nicht mehr garantieren, Konzernen und Börsen freien Lauf lassen und somit das demokratische Gemeinwohl gefährden! Eine echte ökosoziale, gemeinwohlorientierte Marktwirtschaft wäre jetzt das Gebot der Stunde!



Axel Träxler, 5020 Salzburg