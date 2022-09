Der Meister der Täuschung

Aha, Herr Putin im Maß-Anzug beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok mag nicht gern, wenn ihn "unfreundliche Länder" im Westen durch Sanktionen, mit den Folgen seiner Entscheidung zur sogenannten "Spezial-Operation" in der Ukraine konfrontieren.

Naja, das kommt davon, Herr Putin.

Sie haben es mit entwickelten Demokratien zu tun, die Ihr Vorgehen, Ihr Ein- und Zugreifen auf einen souveränen Staat eben nicht als harmloses Wetterleuchten abtun.

Als Meister der Verdrehung, der Täuschung und der Manipulation verstecken Sie sich hinter Ihrer Erzählung von der "Russischen Mir Doktrin" und weigern sich hinzuschauen auf das, was Sie den Ukrainerinnen und Ukrainern antun, deren Wunsch und Wille es ist, in Freiheit, Sicherheit und Frieden in einem Staat zu leben, den sie lieben. Sie weigern sich auf ihre russischen Landsleute zu hören, in deren Vaterlands-Liebe kein Platz ist für die Beschneidung grundlegender Freiheitsrechte, oder einen Angriffs-Krieg gegen Nachbarn.

Um das von Ihnen sogenannte "Sanktions-Fieber" des Westens zu senken, müssten Sie, Herr "Doktor" Putin schon Ihre Finger von der Ukraine lassen, und Ihre Horror-OP raschest beenden!







Petra Buchner, 5110 Oberndorf