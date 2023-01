Der Mensch braucht Religionen vor allem in der Krise

"Viele kommen gut ohne Religion aus" (SN, vom 12. Jänner 2023) Ja, eine Zeit lang schon; wenn aber das Schicksal zuschlägt, dann ist es wieder anders, dann rufen wir Menschen nach jemand, wollen zumindest getröstet sein.

Das eigentliche Problem deuten Sie ja am Ende Ihres Artikels mit einem Zitat des Religionswissenschaftlers Winter an, der von "zu viel Religion" schreibt. Er meint wohl damit: Zu fundamentalistisch, zu fanatisch, zu gewalttätig. Das ist nämlich der Boden auf dem Ersatzreligionen sich ausbreiten wie wirtschaftliche Gier (nichts gegen gerechten Gewinn und notwendigen Konsum) und Kriege. Papst Franziskus hat das klar in seiner Enzyklika "Laudato si" für Christen und alle Menschen ausgedrückt. Steht alles auch in der Bibel. In der Bibel stehen aber auch Dinge, die wir auf Grund unseres Wissens in Natur- und Geisteswissenschaften als überholt ansehen könnten. Und das müssten die offiziellen christlichen Kirchen berücksichtigen.

Dr. Josef Schilcher, 5161 Elixhausen