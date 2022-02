Der MFG den Wind aus den Segeln nehmen

Wahlen stehen bevor, zunächst in Niederösterreich. Und die sind für die ÖVP eminent wichtig. So wie aber derzeit die Stimmung in der Bevölkerung ist, der Grad der Zufriedenheit bzw. eher der Unzufriedenheit mit den Regierenden, muss sich die ÖVP auf einen bedeutenden Wählerschwund gefasst machen. Und das Auftreten der neuen Partei bzw. Bewegung MFG, die die Impfgegner anspricht, kann das Ergebnis für die ÖVP noch weiter beeinträchtigen.

Daher will die ÖVP-geführte Regierung der MFG offensichtlich Wind aus den Segeln nehmen, indem jetzt Öffnungsschritte angekündigt und überzogene Corona-Maßnahmen zurückgenommen werden. Wetten, dass vor dem Wahltermin auch noch die Impfpflicht fällt?

So wie bisher wird da aber natürlich kommuniziert werden, dass alles "faktenbasiert" und auf Empfehlung der - ausgewählten - Experten geschehen ist. Ja, natürlich sehr glaubwürdig, wie immer.

Peter F. Lang, 1200 Wien