Zu "An elf Stellen wird bis zu 100 Meter tief in den Berg gebohrt" (SN-Lokalteil vom 31. 8.): Wo bleibt der Aufschrei der Parkgaragengegner? Kein Mensch fragt nach, wo der Aushub gelagert wird, wie wird er abtransportiert, welches Verkehrsaufkommen bringt das alles mit sich. Sind die Parkgaragengegner momentan mit der Verhinderung des S-Link so beschäftigt, dass man sich um dieses Vorhaben nicht kümmern kann?



Franz Eder, 5026 Salzburg