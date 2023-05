Der momentane Regen ist gut für die Natur

Weil es regnet, sehe ich heute (12. Mai) zu viele griesgrämige Gesichter in der Stadt. "Sauwetter" hör ich dort und da. Als Kind habe ich seinerzeit zu Hause am Bauernhof öfters den Spruch "Mairegen bringt Segen" gehört. Und sind wir doch ehrlich, liebe Mitmenschen: Es ist höchste Zeit, sich wieder ein wenig zu besinnen und dankbar für ein halbwegs intaktes Klima zu sein! Die halbe Welt stöhnt wegen der Dürre - hunderttausende Menschen in Afrika müssen gerade jetzt wegen Wassermangels flüchten.

Also, der Regen jetzt rund um den Muttertag ist gut für die Natur und wir sollten nicht über "schlechtes" Wetter reden, sondern froh und dankbar sein, dass bei uns das Klima noch so halbwegs funktioniert und der Regen schön gemütlich über ein paar Tage verteilt vom Himmel fällt. Die Natur braucht's und wir Menschen können derweil um einen Gang zurückschalten.







Werner Hardt-Stremayr, 9520 Annenheim