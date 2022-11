Der Mythos vom "jüdischen Volk"

Das höchst lesenswerte SN-Interview von Ingo Hasewend mit dem aufgrund seiner Familiengeschichte persönlich betroffenen, renommierten israelischen Historiker Tom Segev verdient besonders gewürdigt zu werden, nachdem leider nur allzu selten kompetente und authentische Analysen zum Nahost-Konflikt in den Qualitätsmedien zu finden sind.

Segev ist bekannt für seine vieltausendseitigen Werke zur israelischen Zeitgeschichte aufgrund seiner Auswertung von Militärarchiven und dem Kriegstagebuch von Ben-Gurion. Er weist in den SN darauf hin: "Wie viele zionistische Grundideen kam auch der Schmelztiegelgedanke aus Amerika", und betont, dass angesichts der tief gespaltenen israelischen Gesellschaft "die Idee des neuen Juden nicht gelungen ist". Diese Ideologie ist gescheitert, obwohl sie von den marxistischen "Pionieren" und osteuropäischen Gründungsvätern ohne Rücksicht auf die traditionellen Identitäten der vom Irak bis Marokko eingewanderten, höchst unterschiedlichen jüdischen Völker (Mehrzahl!) rigoros verfolgt worden war. Mit Segevs Eingeständnis wird die seitens der offiziellen Politik bis heute ständig bemühte Fiktion von "dem jüdischen Volk" bloßgestellt.

Allein schon das marokkanische Judentum war jahrhundertelang nicht ein "jüdisches Volk", sondern ein Konglomerat mehrerer Ethnien mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen. So standen den ab dem 15. Jahrhundert aus der iberischen Halbinsel vertriebenen und nach Marokko eingewanderten, ladinischsprachigen sephardischen Juden die zahlreichen, schon in vorislamischer Zeit judaisierten heimischen Berberstämme etwa im marokkanischen Süden (Amazigh oder Imazighen) in starkem Kontrast gegenüber.





Dipl.-Ing. Fritz Weber, 1090 Wien