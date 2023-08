Der Mythos von der billigen und schnell umsetzbaren Energiewende

Zu "Netze hinken PV-Boom hinterher" (SN vom 3. 8. 2023): Landesrat Schwaiger hat nach der Regierungsklausur erwähnt, dass die Netze dringend ausgebaut werden müssen, um Leistungsspitzen durch boomende PV-Anlagen bewältigen zu können. Wohin diese Spitzen jedoch transportiert werden sollen, erklärt er nicht. Deutschland entledigt sich solcher Spitzen dadurch, dass sie gegen Bezahlung von anderen Netzen übernommen werden, wo sie dann teilweise so lange im Kreis geschickt werden, bis sie abgebaut sind. Diese Negativ-Tarife müssen letztendlich vom Stromverbraucher bezahlt werden und gehen jedes Jahr in die Milliarden.

Die einzige sinnvolle Nutzung von solchen Spitzen, die übrigens auch durch Windanlagen auftreten, ist eine Speicherung. Selbst Experten, die das wissen müssten, reden nur am Rande davon, da die Errichtung von Pumpspeichern außerordentlich teuer wäre und einschließlich Genehmigung Jahrzehnte dauern würde. Sie zerstören damit den Mythos von der billigen und schnell umsetzbaren Windenergie und Photovoltaik.

Wenn man die erneuerbaren MIT-Speicher in echten Zahlen betrachtet, ist eine Energiewende mit Wind und Photovoltaik gar nicht machbar, da nicht einmal Österreich die notwendige Topographie hat, die notwendige Anzahl von Speichern mit den dazugehörigen Speicherseen zu bauen!

LR Schwaiger erwähnt weiters, dass Salzburg bis 2030 1 TWh zum EAG beitragen werden. Das EAG (Erneuerbare Ausbau Gesetz) fordert jedoch 27 TWh, was natürlich zum Scheitern verurteilt ist, wenn nicht einmal die Tauernregion mehr als 1 TWh bereitstellen kann. Die 27 TWh des EAG sind übrigens erst ein Fünftel der Energiewende, die fehlenden vier Fünftel sollen dann in nur weiteren zehn Jahren erledigt werden.



Hermann Brunnschmid, 6393 St. Ulrich