Die in den verschiedenen Ministerien angesiedelten Bestellungskommissionen haben die Aufgabe, dass alle Postenbesetzungen wie vom Gesetz vorgesehen nach objektiven Kriterien getroffen werden.

Zur Kontrolle der geforderten Objektivität hat der Gesetzgeber der Gewerkschaft (GÖD) sowie der Personalvertretung jeweils einen Kommissionssitz in der vierköpfigen Kommission zuerkannt. Genau diese Mechanismen sollen parteipolitischen Postenschacher in der Bundesverwaltung verhindern. Die GÖD sowie die Personalvertretung sind seit Jahrzehnten der ÖVP zuzuordnen. Daher funktioniert in der Konstellation ÖVP-Ministerien, ÖVP-nahe Gewerkschaft/Personalvertretung dieser Mechanismus nicht. Dadurch hat sich ein unerwünschtes Netzwerk entwickelt, welches auf Zuruf der Politik aktiv wird. Eklatantes Beispiel ist die Finanzamtsvorstandsbestellung in Braunau mit all seinen Facetten. Die Kommission hat so entschieden, wie es sich die Politik gewünscht hat. Die Gewerkschaft/Personalvertretung hätte sich hier querstellen müssen. Sie fällt den Personen, welche sie laut Statut der Gewerkschaft schützend zur Seite stehen sollte, in den Rücken. Besser Geeignete hatten somit das Nachsehen. Diese Vorgangsweise hat für den öffentlichen Dienst gravierende negative Auswirkungen, da sich Bestgeeignete kaum mehr bewerben. Der nächste Postenbesetzungsskandal ist somit vorprogrammiert.





Mag. Walter Döller, 5400 Hallein