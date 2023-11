Der Nikolaus soll draußen bleiben

Bei den Nikolaus-Besuchen im Kindergarten und in der Vorschule habe ich die angstgeweiteten Augen der Kinder gesehen, die Angst vor dem großen Mann mit dem Bart und dem Buch, aus dem er die Untaten der kleinen Kinder vorliest, alles weiß und sieht er, der Nikolaus! Und was passiert, wenn das Kind den Eltern nicht folgt, verdeutlicht der Krampus mit den Ketten und der Rute in seinen Klauen.

Das ist nichts anderes als schwarze Pädagogik, mit der Eltern den Nikolaus als Erziehungsautorität missbrauchen. Nach heutigen psychologischen und pädagogischen Erkenntnissen hat diese mit Angst arbeitende Tradition in Kindergärten und Schulen nichts verloren.

Traude Probst, 5026 Salzburg