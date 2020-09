Der österreichische Patient

In seinem bemerkenswerten Leitartikel "Sterben an der Hand und nicht durch die Hand" (SN v. 26.9.) wirft Manfred Perterer interessante Aspekte auf. Was aber, wenn keine Familie da ist und die Medizin nicht mehr helfen kann? Nehmen wir einen alleinstehenden Schwerstkranken um die sechzig, der unheilbar an das Bett gefesselt ist. Fremde versorgen ihn wie ein Kleinkind. Er findet dieses Dasein nicht mehr lebenswert. Er selbst kann es nicht mehr beenden und er darf es auch nicht beenden lassen.

Wäre er ein Benelux-Bürger oder ein Schweizer wäre dieser selbstbestimmte Akt möglich, nicht aber für den österreichischen Patienten. Bewegungslos und einsam wartet er bei vollem Bewusstsein auf das Sterben. Jahrelang, vielleicht jahrzehntelang. Welch schweres Kreuz …

Robert Ellmer, 5161 Elixhausen